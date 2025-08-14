Drama en el ‘Charco de la Muerte’: cuatro bañistas al borde de morir ahogados

El mar no perdona la imprudencia. Si hace unas semanas, un grupo de jóvenes cometió una grave imprudencia ahora ha vuelto a ocurrir en Tenerife. Lo que parecía un día perfecto en una piscina natural junto al Acantilado de Los Gigantes, en la costa suroeste de la isla, se convirtió en un auténtico drama. Cuatro bañistas estuvieron a segundos de perder la vida, arrastrados sin control por las violentas corrientes del llamado ‘Charco de la Muerte’.

Las imágenes captadas son desgarradoras: cuerpos luchando por mantenerse a flote, brazos alzados pidiendo auxilio, y un mar que, lejos de calmarse, embiste con más furia.

Ante la imposibilidad de rescate desde tierra, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) sobrevoló la zona. En una maniobra de alto riesgo, lograron rescatar por vía aérea a una turista italiana de 44 años, atrapada en una zona de rocas donde cada segundo contaba.

Su rostro reflejaba el terror de quien ha visto la muerte de cerca. Milagrosamente, salió ilesa. De los otros tres bañistas, aún se desconoce su estado en el momento de cerrar este artículo.

Belleza letal: el engañoso ‘Charco de la Muerte’

El nombre no es casual. Este enclave natural, admirado por su belleza salvaje, es también uno de los puntos más peligrosos de la costa tinerfeña. Con marea agitada, la piscina natural se convierte en una jaula sin salida. La fuerza del océano rompe con violencia, entra, se acumula y luego se evacua con una corriente inversa que arrastra a los bañistas hacia mar abierto sin posibilidad de escapar.

Y lo más alarmante: no hay vigilancia, ni socorristas, ni señalización clara.

Mientras los cuatro bañistas luchaban por sus vidas, más de una decena de personas permanecían dentro del charco, ignorando el peligro, ajenos a la tragedia que se estaba fraguando a pocos metros. Es la imagen de la inconsciencia, del turismo imprudente que confunde naturaleza con seguridad.

Muchos de ellos, foráneos, creían erróneamente que la piscina natural los protegía. Pero el Atlántico, especialmente en días de oleaje, no hace distinciones. Aquel día, todos estuvieron en peligro.

¿Qué es una corriente inversa?

Las corrientes de retorno no se ven, pero matan. Se generan cuando el agua que entra con fuerza en un espacio cerrado busca salida, y lo hace por debajo o por zonas estrechas, como las grietas entre rocas. El resultado: una fuerza de succión incontrolable que puede arrastrar a cualquier persona, sin importar su experiencia nadando.

No se puede luchar contra ellas. Solo sobrevivir si se nada en paralelo hasta salir de su radio. Pero cuando el pánico cunde, pocas personas lo recuerdan.