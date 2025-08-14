Golpe al tráfico de drogas en Canarias: interceptado un remolcador con 3 toneladas de cocaína

En una operación de alto impacto y coordinación internacional, agentes de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han logrado interceptar una embarcación tipo remolcador, de nombre ‘Sky White’, cargada con 3.000 kilos de cocaína. El abordaje tuvo lugar en aguas internacionales al oeste de las Islas Canarias, a bordo de un buque de la Armada Española.

Los cinco tripulantes del remolcador, cuatro de origen bangladesí y uno venezolano, han sido detenidos como presuntos responsables de un delito de tráfico internacional de drogas. La droga estaba oculta en la estructura del barco, que presentaba graves deficiencias de seguridad y navegabilidad.

Las autoridades seguían la pista del ‘Sky White’ desde el verano de 2024. La Dirección Nacional de Inteligencia de la Aduana Francesa (DNRED), en colaboración con Marruecos, había identificado la utilización del puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental, como punto clave para eludir controles de países europeos.

Desde este enclave estratégico, el remolcador realizaba varios viajes anuales cruzando el Atlántico, cargado con importantes cantidades de estupefacientes que tenían como destino final países de Europa occidental.

La ‘Sky White’: nodriza del narcotráfico en la Ruta Atlántica

La embarcación no solo transportaba droga directamente, sino que, según la investigación española, actuaba como “barco nodriza”, realizando transbordos de droga en alta mar a otras embarcaciones menores. Estas entregas se hacían en puntos cercanos a Canarias o la costa de la Península Ibérica, facilitando así la entrada de la sustancia sin ser detectados.

Este modus operandi es característico de la llamada Ruta Atlántica de la cocaína, una vía consolidada en el narcotráfico internacional que emplea veleros, pesqueros, mercantes y remolcadores como medios para introducir cocaína desde Sudamérica y el Caribe a Europa.

Cocaína incautada por los policías españoles. / Guardia Civil

El éxito de la operación ha sido posible gracias a un complejo entramado de cooperación internacional que ha involucrado a Marruecos; Francia; Reino Unido (NCA); Estados Unidos (DEA); Portugal (Policía Judiciaria) y España (Guardia Civil y Agencia Tributaria)

Todo bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y del Centro de Análisis contra el Narcotráfico Marítimo en el Atlántico (MAOC-N).

La operación culminó con el abordaje desde un buque de la Armada Española, llevado a cabo por efectivos de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil.

La embarcación interceptada, de 22 metros de eslora, presentaba un estado técnico lamentable. Según los informes, las deficiencias estructurales y de seguridad eran tan graves que suponían un peligro real para la vida de la tripulación.

Los 3.000 kilos de cocaína se hallaban repartidos en 80 fardos de distintos tamaños, ocultos estratégicamente para dificultar su detección.

Una vez interceptado el barco, la droga fue transportada a Tenerife a bordo del buque de la Armada. Allí se procedió a la descarga y custodia de la cocaína, así como a la puesta a disposición judicial de los cinco detenidos, que se enfrentan a penas que podrían superar los 10 años de prisión.

¿Qué es la Ruta Atlántica de la cocaína?

La denominada Ruta Atlántica es una de las principales vías utilizadas por los cárteles internacionales para introducir cocaína en Europa. Su funcionamiento se basa en evitar los controles de entrada habituales en el Mediterráneo y emplear zonas menos vigiladas, como las aguas del Atlántico y puntos intermedios como Canarias o la costa portuguesa.

Esta ruta aprovecha la amplia extensión del océano, la dificultad de vigilancia en alta mar y el uso de embarcaciones de bajo perfil, como remolcadores o veleros, para realizar los transbordos a barcos más pequeños que luego entran en Europa.