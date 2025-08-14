Grave infracción en la GC-1 por exceso de peso: una furgoneta casi duplica el máximo permitido

Un nuevo caso de exceso de peso en la red viaria canaria vuelve a poner el foco en los riesgos del transporte no regulado. La Guardia Civil interceptó un vehículo tipo furgón en la autopista GC-1, a la altura de Gran Canaria, que circulaba con una Masa Máxima Autorizada (MMA) de 3.500 kg, pero que en el momento del control registraba un peso de 6.820 kg.

La comprobación se realizó en una báscula homologada, lo que garantiza la precisión de la medición. El resultado fue claro: el vehículo transportaba casi el doble del peso legal permitido.

Las autoridades aplicaron la normativa vigente en materia de transporte por carretera. Este tipo de sobrecarga no solo representa una infracción grave, sino que también supone un riesgo directo para la seguridad vial.

El conductor se enfrenta a una sanción económica de alrededor de 4.000 euros, en función de la tabla de penalizaciones que establece la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT). Las multas por sobrepeso varían en función del exceso detectado, pero superar en más del 90% la MMA se considera una infracción muy grave.

¿Qué dice la normativa sobre el peso máximo autorizado?

Según la legislación española, un vehículo con MMA de 3.500 kg está considerado dentro de la categoría de vehículos ligeros. Esta clasificación es habitual para furgonetas de transporte comercial, muy utilizadas por autónomos, pequeñas empresas y repartidores.

Sin embargo, superar la MMA establecida no solo compromete la seguridad del conductor y otros usuarios de la vía, sino que también pone en riesgo el estado de las infraestructuras, como el pavimento de las autopistas o los puentes.