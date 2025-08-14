Herido grave tras precipitarse desde un edificio abandonado en Lanzarote
El hombre sufrió una parada respiratoria tras la caída y fue reanimado en el lugar por los equipos de emergencia antes de su traslado en ambulancia
Un hombre resultó herido de gravedad este jueves por la mañana tras precipitarse en una obra abandonada en la Avenida Palmeras, en Costa Teguise.
Según informó el Consorcio de Seguridad y Emergencias, el aviso se recibió a las 10:28 horas y movilizó a efectivos del Parque Central (Nivel 2) y a personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
A su llegada, los intervinientes encontraron a la víctima siendo atendida por un médico, momento en el que entró en parada respiratoria. Se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y, al cabo de un minuto, logró recuperarse.
Los equipos de emergencia colaboraron administrando oxígeno, inmovilizando las extremidades lesionadas con férulas y asegurando al herido en un tablero espinal para su traslado en ambulancia.
