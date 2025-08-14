La mujer detenida por el homicidio de un hombre calcinado en Ojos de Garza entra en prisión

El Juzgado de Instrucción número 3 de Telde, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer detenida el pasado martes en relación con la muerte de un hombre calcinado en una furgoneta situada en el barrio de Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria).

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la mujer está siendo investigada por un presunto delito de homicidio.

Un incendio con consecuencias fatales

La investigación de este trágico suceso comenzó en la madrugada del martes, cuando varios vecinos alertaron a la Policía Nacional de un incendio en una vivienda ubicada en el Camino de la Madera, en la localidad de Ojos de Garza.

Cuando los agentes llegaron al lugar, comprobaron que el fuego se había extendido a una furgoneta cercana, totalmente calcinada. En su interior, hallaron el cuerpo sin vida de un hombre.

La víctima, según pudieron confirmar posteriormente, era un varón que solía dormir en el vehículo, y que era conocido por los residentes de la zona.