Recuperado en pocas horas en Arrecife un vehículo sustraído gracias a la coordinación entre cuerpos policiales
La rápida actuación conjunta de la Guardia Civil, Policías Locales y Policía Nacional permitió localizar el vehículo robado el mismo día de la denuncia en la capital de Lanzarote
La coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policías Locales y Guardia Civil, ha sido determinante para la rápida localización de un vehículo sustraído. Tras tener conocimiento de la sustracción por parte de distintas Policías Locales, la información fue compartida de inmediato con el resto de cuerpos, lo que permitió que, apenas unas horas después de interponerse la denuncia, el vehículo fuera localizado en una calle de Arrecife.
La empresa propietaria presentó la denuncia en dependencias de la Guardia Civil de Costa Teguise en la mañana del 12 de agosto de 2025, sobre las 10:20 horas. Ese mismo día, a las 12:15 horas, durante el servicio de vigilancia por la ciudad, agentes del Grupo Operativo de Atención Ciudadana (GOAC) de la Policía Local de Arrecife localizó el vehículo, que figuraba como sustraído, estacionado en una calle de un barrio de la capital de Lanzarote.
Los agentes de Arrecife, con el apoyo del Servicio de la Grúa Municipal, procedieron a su retirada y traslado a las dependencias municipales, informando de inmediato a la empresa propietaria. El responsable se personó para su identificación y para formalizar la entrega del vehículo. El informe de la actuación de la Policía Local de Arrecife ha sido remitido tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil de Teguise.
La Policía Local de Arrecife destaca que la colaboración y el intercambio de información entre los diferentes cuerpos policiales son claves para dar una respuesta rápida y eficaz ante hechos delictivos, reforzando así la seguridad ciudadana.
