Un incendio en Puerto del Carmen moviliza a los servicios de emergencia durante la madrugada

La madrugada del sábado 16 de agosto se tornó tensa en Puerto del Carmen, municipio turístico del sur de Lanzarote, cuando un incendio declarado en una vivienda de la calle Finlandia activó todos los protocolos de emergencia. El suceso fue notificado a las 03:01 horas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, el CECOES 1-1-2, que de inmediato movilizó recursos de emergencia ante la presencia de personas en el interior de la casa.

Ante la gravedad del aviso, desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote se desplegó un operativo que incluyó unidades de los Parques Central y Sur de bomberos, además de agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Tías. La coordinación entre estos cuerpos fue esencial para garantizar la seguridad de los residentes y controlar el riesgo de propagación del fuego.

Al llegar al lugar de los hechos, los equipos de emergencia se encontraron con una situación algo más favorable de lo esperado: la familia que habitaba la vivienda había logrado evacuar el inmueble por sus propios medios y, además, había conseguido contener las llamas antes de que el incendio se propagase a otras estancias o edificaciones colindantes.

Un desenlace sin víctimas, gracias a la rápida actuación ciudadana

Afortunadamente, no se registraron heridos, ni por inhalación de humo ni por quemaduras. Este resultado positivo fue posible gracias a una actuación ciudadana ejemplar y a la rápida respuesta de los servicios de emergencia, que llegaron con celeridad para verificar la seguridad del inmueble y evitar cualquier posible reactivación del fuego.

Los bomberos procedieron a ventilar la vivienda, asegurar la zona afectada y comprobar que no quedaban focos activos ni elementos estructurales comprometidos. Por su parte, los cuerpos policiales se encargaron de acordonar el área y recabar información sobre el origen del incendio.