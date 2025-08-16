Noche accidentada en Las Palmas de Gran Canaria: dos delitos graves de seguridad vial

En una ciudad que no duerme, la noche puede ser escenario de vida… o de tragedia. Así fue en la madrugada del viernes, 15 de agosto, en Las Palmas de Gran Canaria, cuando dos incidentes pusieron a prueba la rapidez y eficacia de la Unidad Nocturna Especial (UNE) de la Policía Local.

En apenas unas horas, dos hombres fueron detenidos por cometer delitos graves contra la seguridad vial, uno tras provocar un accidente bajo los efectos del alcohol y otro por conducir sin haber obtenido jamás el permiso de conducción. Dos actos que, de no ser detectados a tiempo, pudieron terminar en tragedia.

Impacto en la calle Presidente Alvear

Pasadas las doce de la noche, el sonido de una colisión alertó a los vecinos de la calle Presidente Alvear, una de las arterias céntricas de la ciudad. En medio del asfalto, un vehículo sin control acababa de provocar un accidente con una persona herida. El conductor, visiblemente alterado, fue sometido al test de alcoholemia por los agentes de la UNE.

Una unidad de la Policía Local / Policía Local LPGC

El resultado no dejó lugar a dudas: positivo en alcohol. El responsable fue detenido inmediatamente por un presunto delito contra la seguridad vial, no solo por conducir ebrio, sino por ser el causante directo de un siniestro que podría haber sido fatal.

Juan XXIII

Pero la madrugada no había terminado. A solo unos kilómetros de distancia, en la Avenida Juan XXIII, otro vehículo llamó la atención de los agentes. Al detenerlo, lo que descubrieron fue aún más sorprendente: el conductor jamás había tenido carnet de conducir.

Sin formación, sin licencia, sin autorización legal… pero al volante de un coche como si nada. Este comportamiento no es una simple infracción: es un delito penal que pone en riesgo vidas ajenas, y que la Policía no dudó en atajar. El hombre fue arrestado y puesto a disposición judicial.