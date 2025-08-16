Un pescador y un motorista mueren en dos accidentes en Lanzarote

Dos accidentes, uno en el mar y otro de tráfico, dejan dos personas fallecidas en apenas doce horas en Lanzarote. Un pescador de 68 años perdió el viernes la vida después de caer al mar en una zona de rocas de díficil acceso situada en el litoral del municipio de Teguise, mientras que un joven de 26 años murió a última hora de la noche del jueves en Arrecife tras sufrir una caída con una moto en la que viajaba otro ocupante, de 21 años, que resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario en estado crítico, según informó el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. Por otro lado, en Tenerife, los bomberos pasaron toda una noche acompañando a una mujer que se cayó en una playa de difícil acceso a la espera del helicóptero para rescatarla.

El primero de los accidentes tuvo lugar pasadas las 23.30 horas de la noche del jueves en la calle Río Grande de la capital lanzaroteña, cuando dos jóvenes que viajaban en una moto sufrieron una caída. Uno de ellos, de 26 años, perdió la vida en el acto, mientras que su acompañante ha sufrido heridas graves por las que, una vez estabilizado, tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicios de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife, donde ingresó en estado crítico.

Tras el accidente, los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote actuaron para tapar la ventana de un establecimiento, que había sido dañada por el impacto de la moto. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico, y de la Policía Nacional, que colaboraron con los recursos de emergencias.

El joven de 26 años no es el único motorista fallecido en lo que va de año en las carreteras lanzaroteñas. El pasado 12 de febrero un hombre de 54 años perdió la vida tras sufrir un accidente cuando circulaba con su moto por la calle San Juan del municipio de Haría, y el 12 de marzo otro joven de 30 años murió tras una colisión frontal con un turismo en la LZ-1 en Teguise.

El segundo accidente con fallecidos se registró en el mar pasadas las 11.00 horas de la mañana del viernes, cuando un hombre de 68 que disfrutaba de una jornada de pesca se precipitó al mar en un área de rocas de difícil acceso situada en la zona de Caldera del Agua-Los Cocoteros, en el municipio de Teguise.

Fueron varios bañistas que se encontraban en la zona quienes rescataron al hombre. Hasta el lugar se trasladaron efectivos del SUC que a pesar de los intentos no lograron reanimar al afectado, por lo que el médico certificó la muerte. Posteriormente se desplazaron hasta la zona los bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, quienes actuaron para extraer el cuerpo desde la zona de difícil acceso en la que había caído hasta una zona segura, donde ya intervino la Policía Judicial. En el operativo participaron también la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil y Emerlan.

Por otro lado, el litoral también dio un susto en la costa tinerfeña, donde una mujer tuvo que ser rescatada por los bomberos y evacuada en helicóptero tras sufrir una caída en la playa de Roque Bermejo, en Santa Cruz de Tenerife. El incidente tuvo lugar de madrugada, a las 03.34 horas, cuando el 1-1-2 activó los recursos de emergencias ya que la mujer había caído en una zona de difícil acceso.

Debido a la zona ede difícil acceso y la falta de luz para realizar el rescate con seguridad, los bomberos se mantuvieron con la afectada toda la madrugada y al amanecer fue evacuada en un helicóptero, que la trasladó al puerto de Santa Cruz, donde una ambulancia del SUC la recibió y la llevó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.