Buscan a una mujer desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
Minerva lleva en paradero desconocido desde principios de agosto
Las autoridades han activado la búsqueda de Minerva de los Milagros A.P., que fue vista por última vez el pasado 1 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria.
De 38 años de edad, mide 1'62 metros de altura. Es de complexión delgada y tiene el pelo largo negro y rizado. Además de los ojos negros.
La Asociación SOS desaparecido ha dispuesto el siguiente número de teléfono para facilitar la colaboración ciudadana en la búsqueda de la desaparecida: 868286726.
