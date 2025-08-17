Buscan a una mujer desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

Las autoridades han activado la búsqueda de Minerva de los Milagros A.P., que fue vista por última vez el pasado 1 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria.

De 38 años de edad, mide 1'62 metros de altura. Es de complexión delgada y tiene el pelo largo negro y rizado. Además de los ojos negros.

La Asociación SOS desaparecido ha dispuesto el siguiente número de teléfono para facilitar la colaboración ciudadana en la búsqueda de la desaparecida: 868286726.