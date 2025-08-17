Un coche impacta contra una farola en Arrecife

La madrugada del domingo comenzó con un susto en el centro de Arrecife, donde un vehículo colisionó contra una farola en la calle Coronel Benz, en las inmediaciones del Parque Central. Aunque el accidente no provocó heridos, sí generó una situación de peligro al dejar la estructura dañada y con riesgo inminente de desprendimiento de la tulipa superior, lo que obligó a activar un dispositivo de seguridad en la zona.

El aviso fue recibido por los servicios de emergencia a las 02:12 horas, momento en que la Policía Local de Arrecife se desplazó hasta el lugar para cortar parcialmente el tráfico y garantizar la seguridad de los conductores. Poco después, efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote intervinieron para actuar directamente sobre la farola afectada.

La estructura presentaba un estado comprometido y existía el riesgo de que la tulipa —la pieza superior que protege el sistema de iluminación— pudiera caer sobre la vía, con el consiguiente peligro para peatones o vehículos. Por ello, los bomberos procedieron primero a desconectar la instalación eléctrica, retirando el fusible de forma segura, y posteriormente a desmontar manualmente la tulipa para evitar cualquier accidente.

La actuación fue clasificada como intervención de nivel 2, dada la necesidad de asegurar un elemento del mobiliario urbano cuya caída podría haber causado daños materiales o incluso personales. El dispositivo concluyó sin que se produjeran heridos y permitió restablecer la normalidad en la calle una vez que la farola quedó asegurada.

No se han hecho públicos más detalles sobre las circunstancias que provocaron el impacto del vehículo contra la farola, ni sobre la identidad del conductor o si fue necesaria su intervención médica.