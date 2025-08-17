Herida una senderista tras caer en una zona escarpada del barranco de Azuaje

Una mujer de 45 años ha sido rescatada en helicóptero tras sufrir una caída mientras practicaba senderismo en el barranco de Azuaje, en el municipio de Moya, al norte de Gran Canaria. El incidente se produjo hacia el mediodía del sábado 16 de agosto, cuando la senderista cayó en una zona de difícil acceso, lo que obligó a la intervención aérea de los servicios de emergencia.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso y activó de inmediato los recursos necesarios. Dada la complejidad del terreno, fue necesaria la movilización del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Ejecutivo canario, que desplazó un helicóptero hasta la zona.

El equipo del GES localizó a la afectada y, tras inmovilizarla adecuadamente, procedió a su evacuación aérea en condiciones de seguridad. La mujer presentaba policontusiones y un traumatismo en una pierna, según el informe del personal médico.

Traslado al Hospital Doctor Negrín

Una vez rescatada, la senderista fue trasladada directamente al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde fue atendida por los servicios sanitarios. Su estado fue calificado como de carácter moderado, aunque estable.

En el operativo también participaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Local de Moya, la Guardia Civil, así como personal de emergencias del propio municipio.