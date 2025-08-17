Un motorista de 63 años, en estado grave tras un accidente en Lanzarote

La mañana de este domingo se vio marcada en Lanzarote por un grave accidente de tráfico en la carretera LZ-204, en la zona de Ye, municipio de Haría, que dejó a un motorista de 63 años en estado grave. El suceso se produjo alrededor de las 11:25 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta y activó de inmediato a los recursos de emergencia.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, cuyos equipos valoraron al herido que presentaba politraumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado en el mismo punto del accidente, el hombre fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife, donde permanece ingresado.

En el operativo intervinieron además agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo del atestado correspondiente, y efectivos de la Policía Local, que colaboraron en la gestión de la vía para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Por el momento no han trascendido las causas exactas del accidente, que se encuentra bajo investigación.