Un motorista de 63 años, en estado grave tras un accidente en Lanzarote
El siniestro ocurrió en la carretera LZ-204, en la zona de Ye (Haría), y el herido fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa
La mañana de este domingo se vio marcada en Lanzarote por un grave accidente de tráfico en la carretera LZ-204, en la zona de Ye, municipio de Haría, que dejó a un motorista de 63 años en estado grave. El suceso se produjo alrededor de las 11:25 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta y activó de inmediato a los recursos de emergencia.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, cuyos equipos valoraron al herido que presentaba politraumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado en el mismo punto del accidente, el hombre fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife, donde permanece ingresado.
En el operativo intervinieron además agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo del atestado correspondiente, y efectivos de la Policía Local, que colaboraron en la gestión de la vía para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.
Por el momento no han trascendido las causas exactas del accidente, que se encuentra bajo investigación.
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición
- Así se vio la tormenta de calima y truenos en Canarias desde el espacio
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 16 al 22 de agosto, signo a signo
- Viaje a Canarias, una noche y un hijo tras una noche de fiesta: la historia de la turista que busca al padre que nunca volvió a ver
- El Euromillones toca en Canarias
- Noche accidentada en Las Palmas de Gran Canaria: dos delitos graves de seguridad vial
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- La expansión de la culebra californiana por Gran Canaria propicia las plagas de chinches