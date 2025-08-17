Muere un hombre y una mujer queda en estado crítico tras una brutal colisión frontal en Tenerife

Un nuevo accidente mortal vuelve a teñir de luto las carreteras de Tenerife. En la madrugada de este sábado, 17 de agosto, un hombre de 47 años perdió la vida y una mujer de 46 resultó gravemente herida tras una violenta colisión frontal entre dos vehículos en la autopista TF-1, a la altura del kilómetro 75, en el municipio de Adeje, en sentido Santa Cruz de Tenerife. El impacto se produjo a las 03:25 horas, según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta informando de varios heridos y solicitando ayuda urgente.

La escena a la llegada de los servicios de emergencia era estremecedora. La fuerza del impacto había dejado a la mujer atrapada en el interior de uno de los vehículos, obligando a los bomberos del Consorcio de Tenerife a intervenir con tres unidades pesadas para liberar a la víctima. Una vez fuera del habitáculo, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto con el equipo médico del centro de salud de la zona, consiguió estabilizarla pese a los múltiples traumatismos de carácter grave que presentaba. Fue trasladada de inmediato en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanece ingresada en estado crítico.

El otro ocupante del vehículo no pudo ser salvado. El equipo sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre en el lugar, debido a la severidad de las lesiones sufridas. Mientras tanto, la Guardia Civil procedía a custodiar el cuerpo hasta la llegada de la autoridad judicial y se hacía cargo del atestado para esclarecer qué pudo provocar un choque tan devastador a esas horas de la madrugada.

El operativo también contó con la participación de profesionales de Atención Primaria y del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, encargados de la limpieza y aseguramiento de la vía para garantizar la seguridad del tráfico, que quedó temporalmente afectado. La actuación conjunta permitió una respuesta rápida, aunque el desenlace fue trágico.

Por el momento, las causas exactas del accidente continúan bajo investigación, aunque no se descarta que factores como la velocidad, la somnolencia o una posible distracción hayan jugado un papel determinante. La hora del accidente, de madrugada, y la tipología del siniestro apuntan a condiciones de conducción especialmente delicadas.