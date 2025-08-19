Detenido un hombre buscado por la justicia tras conducir de forma temeraria en Arguineguín y bajo los efectos del alcohol

La Policía Local de Mogán (Gran Canaria) ha detenido a un hombre que conducía de forma temeraria y bajo los efectos del alcohol y las drogas en Arguineguín sobre el que, además, pesaba una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión del Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas en Canaria desde el pasado 17 de julio.

La detención tuvo lugar el viernes 15 de agosto, cuando la central de la Policía Local recibió un aviso en torno a las 21.00 horas en relación a un vehículo que circulaba de forma temeraria en la calle Alcalde Paco González de Arguineguín, ha explicado en un comunicado este martes el cuerpo policial.

Cuando llegaron los agentes a la zona intentaron darle el alto con señales acústicas y luminosas pero el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida a alta velocidad y en sentido contrario a la marcha, tomando la rotonda en dirección a la autopista GC-1 sentido norte y obligando a su paso a muchos otros vehículos a desviarse y detener su marcha para no tener un accidente.

Después, el hombre tomó la salida de la GC-500 hacia la zona de acampada de Pasito Blanco y se dirigió a una vía secundaria no pavimentada y carente de iluminación, momento en el que colisionó contra una cadena que impedía el paso a un terreno privado.

Huida a pie

Entonces abandonó el vehículo, dejándolo en marcha y con las ventanas abiertas, y continuó corriendo a pie por el barranco.

A pocos metros del coche localizaron al acompañante del conductor, que se mostró asustado y colaborativo, y al inspeccionar el vehículo encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas, un martillo y destornilladores, indica la nota.

A la búsqueda del conductor se unió una patrulla de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, que se dirigió a la zona de Pedrazo Alto, ya que el sospechoso había puesto rumbo hacia la urbanización e ingresado en una de las viviendas.

Los agentes se personaron allí, donde finalmente el individuo fue detenido. La Unidad de Atestados de San Bartolomé de Tirajana le realizó las pruebas de detección de alcohol y drogas, que arrojaron tasas positivas.

Finalmente fue llevado a las dependencias de la Policía Local de Mogán para la tramitación de las correspondientes diligencias y su posterior traslado al Puesto Principal de la Guardia Civil en Puerto Rico.