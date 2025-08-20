Agentes de la Policía Local de Tías salvan la vida de un hombre con un desfibrilador en Puerto del Carmen

Dos agentes de la Policía Local de Tías protagonizaron este martes una actuación crucial que permitió salvar la vida de un ciudadano en Puerto del Carmen, en el municipio lanzaroteño de Tías. El incidente ocurrió en los apartamentos turísticos Atlantis Las Lomas, donde una persona sufrió una parada cardiorrespiratoria.

La alerta fue recibida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, que solicitó de inmediato la presencia de una patrulla policial. Gracias a su cercanía y rápida reacción, los agentes se desplazaron al lugar de forma urgente.

Una vez en el lugar, los policías no dudaron en aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizar un Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA), siguiendo los protocolos de primeros auxilios establecidos.

Este dispositivo, disponible en las unidades policiales del municipio, fue clave para mantener con vida al afectado hasta la llegada del equipo médico.

Posteriormente, una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hizo cargo del paciente, logrando estabilizarlo y trasladarlo al Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife para continuar su atención sanitaria.

Reconocimiento institucional por una actuación profesional

El Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 no tardó en ponerse en contacto con la Jefatura de la Policía Local de Tías para expresar su agradecimiento por la rápida y eficaz actuación. También el facultativo interviniente en el lugar destacó el papel esencial de los agentes, subrayando que su intervención fue determinante para salvar la vida del ciudadano.

Desde el Ayuntamiento de Tías, así como desde la propia Jefatura policial, se emitió un comunicado oficial en el que se felicita públicamente a los agentes implicados. Se puso en valor tanto su formación en primeros auxilios como el correcto uso del equipo DESA, herramientas cada vez más importantes para atender emergencias en espacios públicos y turísticos.