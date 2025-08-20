Grave accidente múltiple en Tenerife deja dos mujeres heridas, una en estado crítico

En la mañana del miércoles 20 de agosto de 2025, una colisión múltiple entre tres vehículos en la autopista TF-1, sentido sur y a la altura de Armeñime (municipio de Adeje, en el sur de Tenerife), dejó un saldo de dos mujeres heridas, una de ellas en estado crítico. El suceso, registrado a las 07:51 horas, activó un amplio dispositivo de emergencias coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Respuesta inmediata de los servicios de emergencia

Nada más recibirse la alerta, el CECOES movilizó de forma inmediata a los equipos de respuesta. El accidente se producía en un tramo de alto tránsito de la TF-1, generando una situación de riesgo y la posibilidad de atrapados en el interior de los vehículos siniestrados.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC); efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que una de las mujeres se encontraba atrapada en el interior de uno de los vehículos implicados en la colisión. Gracias a su rápida intervención, fue liberada para que pudiera ser atendida por el personal sanitario.

Estado de las personas heridas

El SUC valoró y asistió a dos mujeres con lesiones de distinta consideración. Una herida, de 45 años, sufrió una conmoción cerebral de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospiten Sur. La otra víctima, cuya edad no se ha especificado, presentaba múltiples traumatismos de carácter grave y fue evacuada en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.