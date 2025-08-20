La Guardia Civil esclarece un robo de 16.000 euros en una tienda de marcas en Fuerteventura

Un importante golpe contra el patrimonio económico de Fuerteventura fue recientemente esclarecido por la Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, tras semanas de investigaciones minuciosas. El caso se remonta a finales de junio, cuando se produjo el robo en un establecimiento de una reconocida cadena de tiendas de marcas, situado en una de las zonas comerciales más transitadas del sur de la isla.

El botín sustraído asciende a 16.000 euros en mercancía, incluyendo 113 gafas de sol, 21 relojes y 27 prendas de ropa de alta gama. Los hechos generaron inquietud en el sector comercial, ya que se trataba de un robo ejecutado con precisión y alevosía.

El aviso a las autoridades llegó a través de la central de alarma del establecimiento, que detectó movimientos sospechosos durante la madrugada. Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron a dos individuos vestidos completamente de negro, con capuchas que ocultaban sus rostros, mientras introducían rápidamente los artículos robados en bolsas de basura.

Cuando la patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar, los autores ya habían huido sin dejar huellas visibles. Ante la complejidad del caso, el Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable asumió la investigación, iniciando un análisis exhaustivo de las cámaras no solo del local afectado, sino también de otros comercios cercanos.

El robo fue premeditado y ejecutado con organización

Las pesquisas permitieron determinar que el robo no fue un acto espontáneo, sino un golpe planificado con antelación. La selección de los artículos, la forma de entrada y la rapidez en la ejecución dejaron claro que los autores conocían tanto el entorno como los sistemas de seguridad del establecimiento.

Los agentes confirmaron que se trataba de un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, cuya repercusión no solo fue económica, sino también psicológica, al generar una sensación de inseguridad entre comerciantes y vecinos de la zona.