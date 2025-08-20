Un hombre, en estado crítico tras ser rescatado de una piscina en Lanzarote
El incidente ocurrió en un complejo turístico del municipio de Tinajo; fue necesaria la intervención urgente de los servicios sanitarios para reanimarlo y trasladarlo al hospital
Un hombre se encuentra en estado crítico después de sufrir un ahogamiento incompleto en una piscina ubicada en un complejo de la Avenida Krogager, en el municipio de Tinajo, en la isla de Lanzarote. El suceso tuvo lugar en la mañana del miércoles 20 de agosto, a las 07:23 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
Una llamada de alerta recibida en el 112 informaba de que un hombre había sido rescatado del agua en estado inconsciente, presentando signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria. La rápida actuación fue determinante: el CECOES 112 activó de inmediato los recursos sanitarios y de seguridad necesarios para intervenir en la emergencia.
Primeras maniobras de reanimación por el personal de socorrismo
Los socorristas del complejo turístico actuaron con rapidez comenzando las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar de los hechos. Esta intervención inicial resultó clave para mantener las funciones vitales del afectado hasta la llegada de los servicios médicos avanzados.
Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asumió el control de la situación. Desplegaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, y continuaron con las maniobras de reanimación en su fase avanzada. Gracias a esta intervención especializada, los sanitarios lograron revertir la parada cardiorrespiratoria y estabilizar al paciente.
Tras conseguir estabilizarlo, el afectado fue trasladado de inmediato, en estado crítico, al Hospital Doctor José Molina Orosa, centro hospitalario de referencia en Lanzarote.
