Una mujer cae desde varios metros de altura en Mogán

Una mujer de 64 años ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir una caída desde varios metros de altura en el municipio de Mogán, en la isla de Gran Canaria. El incidente tuvo lugar en la Calle Juan Díaz Rodríguez, durante la madrugada del miércoles 20 de agosto, en torno a las 05:10 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

La alerta fue recibida por el CECOES 112 a primera hora de la mañana, cuando se comunicó que una mujer se había precipitado de forma accidental desde una altura considerable a la vía pública. De forma inmediata, se activaron los recursos de emergencia necesarios, incluidos los equipos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Guardia Civil y la Policía Local.

Intervención de los bomberos y asistencia médica

Los bomberos del Consorcio de Emergencias procedieron al rescate de la afectada, que se encontraba en un lugar de difícil acceso tras la caída. Una vez estabilizada por el personal sanitario del SUC, la mujer fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde fue atendida por un traumatismo en la cadera.

A pesar de la gravedad potencial del accidente, la valoración médica inicial calificó sus heridas como de carácter moderado, lo que indica que su vida no corre peligro inmediato.

En la intervención participaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC); Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria; agentes de la Guardia Civil y la Policía Local del municipio de Mogán

La rápida actuación y la coordinación entre los cuerpos de seguridad y emergencias permitieron la atención oportuna de la víctima.