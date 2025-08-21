Un accidente entre un coche y una moto en El Sebadal deja solo daños materiales y lesiones leves

El incidente, registrado en Las Palmas de Gran Canaria, movilizó a varios cuerpos de seguridad pero no causó heridos de gravedad

Imagen de los hechos

Imagen de los hechos / Policía Portuaria

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este jueves en la zona industrial de El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria, terminó sin consecuencias graves para los implicados. El siniestro tuvo lugar entre un vehículo tipo turismo y una motocicleta, lo que generó una intervención rápida de los servicios de seguridad y tráfico.

Tras conocerse el suceso, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Portuaria, así como la Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. También intervinieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, quienes prestaron apoyo tanto en la atención del incidente como en la regulación de la circulación para evitar mayores complicaciones en una zona con alto tránsito de vehículos.

Sin heridos graves

Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad, y el accidente se saldó con lesiones leves y daños materiales en los vehículos implicados. Las personas afectadas fueron atendidas sin necesidad de evacuación urgente a centros sanitarios, lo que permitió restablecer el flujo de tráfico en un corto plazo.

