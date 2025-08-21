Un hombre se cae de un andamio en Patalavaca mientras pintaba su apartamento y resulta herido grave

Un hombre de 56 años resultó herido de gravedad este miércoles tras caer desde una altura de aproximadamente seis metros mientras realizaba tareas de pintura en un apartamento ubicado en la zona de Patalavaca, al sur de Gran Canaria, según han informado fuentes de la Policía Local de Mogán.

El accidente se produjo en torno a las 13:20 horas, cuando el trabajador se encontraba subido a un andamio, desempeñando labores de mantenimiento en un complejo turístico de esta conocida área costera. Por razones que aún se investigan, perdió el equilibrio y cayó al vacío, golpeándose contra el suelo desde una altura considerable.

Tras recibir el aviso, se activó rápidamente un amplio dispositivo de emergencia. Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió al lugar del incidente y realizó una primera valoración del afectado. Dado el estado del paciente y la gravedad del impacto, fue trasladado inicialmente al muelle de Arguineguín. También colaboraron efectivos de la Policía local de Mogán, Protección Civil, Bomberos del Consorcio de Emergencias del parque de Puerto Rico y la Guardia Civil.

En el momento inicial de la asistencia, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, la víctima presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue evacuado en el helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.