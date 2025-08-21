La Guardia Civil pide a toda la población que mire al suelo antes de subir al coche: alerta por lo que está pasando

Uno de los momentos en los que somos más vulnerables es cuando realizamos tareas cotidianas de manera automática: acciones como cargar las bolsas en el coche después de comprar o retirar dinero de un cajero se convierten en rutinas tan habituales que, al repetirlas mil veces, bajamos la guardia frente a posibles imprevistos.

Los delincuentes, conscientes de esta debilidad, aprovechan esos instantes de confianza para cometer robos de manera efectiva y casi imperceptible.

La Guardia Civil ha lanzado una contundente advertencia a la ciudadanía sobre un ingenioso modus operandi conocido como el "método de la siembra".

Este tipo de estafa ya ha causado estragos en diferentes puntos del país y se basa en el uso de distracciones cuidadosamente planificadas para despojar a las víctimas de sus pertenencias.

@guardia_civil_navarra ✅ La Guardia Civil desmantela un grupo criminal que había utilizado el “método de la siembra” para sustraer dinero en zonas comerciales de la Cuenca de Pamplona ✅ Uno de los autores distrajo a la víctima haciéndole creer que se le habían caído unas monedas y unas llaves mientras su cómplice hurtó su bolso del interior del vehículo ✅ Utilizaron sus tarjetas para retirar dinero en efectivo ✅ Con su documentación pidieron un crédito a su nombre ¿Conoces el método de la siembra❓⬇️⬇️⬇️ ➡️ utilizado principalmente en aparcamientos de zonas comerciales ➡️ Los autores generan una distracción, haciendo creer a la víctima que se le ha caído alguna de sus pertenencias ➡️ En ese momento, otro de los autores, aprovecha para sustraer las pertenencias del interior del vehículo ✅ Se aconseja tener siempre a la vista las pertenencias de valor y desconfiar de personas desconocidas que traten de distraer nuestra atención, especialmente en estas fechas en las que se realizan numerosas compras y se producen aglomeraciones en zonas comerciales ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya

Los ladrones actúan en pareja

Tal como explica la Guardia Civil en el comunicado difundido en su cuenta de TikTok, este método se emplea principalmente en aparcamientos de centros comerciales y cajeros automáticos. Los delincuentes, que suelen actuar en parejas o grupos, seleccionan a víctimas que acaban de realizar compras o que están retirando dinero.

El 'ataque' consiste en lanzar un objeto al suelo, como monedas o llaves, cerca de la puerta del conductor o del lugar donde la víctima se encuentra. Después los delincuentes llaman la atención de la persona diciéndole que se le ha caído algo y cuando se va a inclinar otro cómplice aprovecha para abrir la puerta del coche o robar el bolso o el efectivo en el caso de un cajero.

Para evitar ser víctima de este tipo de robos, la Guardia Civil ha compartido recomendaciones claras: mantener la atención en todo momento y no dejar el coche sin vigilancia ni abierto, ni siquiera para realizar tareas rápidas como cargar las compras.