Muere una mujer en un atropello en Tenerife

La autopista TF-5, una de las vías más transitadas de Tenerife, fue escenario este jueves de un grave accidente que se cobró la vida de una mujer. El siniestro tuvo lugar a la altura del puente de Somosierra, en sentido norte, dentro del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, a las 06:59 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El accidente fue de tal magnitud que, pese a la rápida movilización de recursos sanitarios, nada se pudo hacer por salvar a la víctima. Al lugar acudieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, pero únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Dos personas heridas en el mismo incidente

En el mismo suceso resultaron heridos los ocupantes de un turismo implicado en el atropello. Una mujer de 65 años, que viajaba como copiloto, sufrió un traumatismo torácico de carácter moderado. Fue atendida en el lugar y trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. El conductor del vehículo, de 67 años, presentó heridas leves en un brazo a causa de cortes. También fue trasladado al mismo centro hospitalario para valoración médica.

Ambos heridos evolucionan de forma favorable, según fuentes sanitarias.