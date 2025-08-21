Rescatan una tortuga boba atrapada en redes a la deriva en la costa de Tenerife

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife ha intervenido recientemente en un caso de alto valor ecológico, tras localizar dos tortugas bobas atrapadas en redes flotantes a media milla del muelle capitalino. El operativo permitió rescatar con vida a una de ellas, mientras que el segundo ejemplar ya había fallecido cuando fue encontrado.

Durante una patrulla de rutina por la costa tinerfeña, los agentes de la Guardia Civil identificaron un conjunto de redes de aproximadamente diez metros cuadrados que flotaban sin control en el mar. Este tipo de estructuras no solo representa un riesgo para la navegación, sino que amenaza directamente a la biodiversidad marina del archipiélago.

En su inspección, los agentes detectaron la presencia de dos tortugas de la especie Caretta caretta (tortuga boba) enredadas entre los restos de la red. Una de ellas, lamentablemente, ya estaba en estado de descomposición, mientras que la otra permanecía viva, aunque atrapada.

Gracias a la rápida intervención de los efectivos del Servicio Marítimo, la tortuga que aún permanecía con vida pudo ser liberada en el mismo momento del hallazgo. Su estado general era bueno, por lo que los agentes optaron por devolverla de inmediato al mar, lejos del peligro de las redes.

En colaboración con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla, dependiente de la Consejería del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, la Guardia Civil entregó tanto el ejemplar fallecido como las redes utilizadas. Estos elementos serán analizados por expertos, con el objetivo de identificar su procedencia y determinar si se trata de arte de pesca abandonado ilegalmente.

Además, la red ha quedado bajo custodia de la Benemérita mientras se intenta localizar al propietario. Este tipo de abandono de materiales pesqueros puede constituir una infracción grave de la normativa sobre pesca y conservación marina, con posibles sanciones tanto administrativas como penales.

Tortuga boba: una especie en peligro

La tortuga boba (Caretta caretta) es una especie catalogada como vulnerable a nivel mundial, y cuenta con protección legal en Canarias y en toda la Unión Europea. Su presencia en las costas del archipiélago es frecuente, especialmente durante las épocas de migración, y su supervivencia depende en gran parte de la conservación de su hábitat y la eliminación de amenazas como las redes fantasmas o los residuos marinos.

Las redes abandonadas, conocidas como redes fantasma, permanecen en el mar atrapando fauna de forma indiscriminada durante meses o incluso años. Estos restos son responsables de la muerte de miles de animales marinos cada año, incluyendo delfines, focas, peces, aves y tortugas.