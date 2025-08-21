Vuelca un coche de madrugada en la GC-1

La madrugada de este jueves 21 de agosto se ha saldado con un nuevo siniestro en la autopista GC-1, en dirección sur, a la altura del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria. Un turismo volcó en esta vía principal dejando como resultado a un hombre de 40 años herido con policontusiones de carácter moderado.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 04:50 horas, que informaba del vuelco de un vehículo con un único ocupante en su interior. El coche quedó volcado sobre la vía tras el incidente, sin que se hayan especificado hasta el momento las causas exactas del siniestro.

Pese a lo aparatoso del accidente, el afectado logró salir por sus propios medios del vehículo antes de que llegaran los equipos de emergencia. Una vez en el lugar, los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana se encargaron de asegurar el coche para evitar riesgos adicionales.

El herido fue trasladado

Los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoraron al afectado en el lugar del accidente. Según informaron, el hombre presentaba policontusiones de carácter moderado y, tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospiten Roca, un centro hospitalario cercano que atiende urgencias en el sur de la isla.

Este tipo de lesiones, aunque no revisten gravedad extrema, sí requieren seguimiento médico para evitar complicaciones, especialmente si hay traumatismos múltiples.

El dispositivo de respuesta activado por el 1-1-2 incluyó la movilización de diferentes servicios: una ambulancia del SUC, encargada de atender y trasladar al herido; bomberos municipales, que se ocuparon de asegurar el vehículo siniestrado; agentes de la Guardia Civil, quienes se encargaron de instruir diligencias y asegurar la circulación en la zona y el servicio de Conservación de Carreteras, que procedió a señalizar el área afectada y limpiar la calzada para restablecer la normalidad en la vía.