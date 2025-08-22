Cae en Vecindario un fugitivo con ocho órdenes de búsqueda y captura

La Guardia Civil de Vecindario ha logrado la detención de un individuo sobre el que constaban nada menos que ocho órdenes de búsqueda emitidas por distintos juzgados de Las Palmas.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto, cuando una patrulla que realizaba un control rutinario de seguridad ciudadana en las inmediaciones de un supermercado en la zona del Doctoral detuvo a un vehículo para su identificación. Al comprobar los datos del conductor en las bases policiales, los agentes descubrieron que contaba con ocho órdenes activas de búsqueda, detención e ingreso en prisión por diferentes delitos.

Estas causas estaban vinculadas a hechos delictivos como estafas, amenazas, coacciones y delitos contra el patrimonio, lo que reflejaba tanto la peligrosidad como la persistencia en la actividad delictiva de la persona ahora detenida.

La detención policial de esta persona destaca la importancia de la labor de la Guardia Civil, ya que gracias a operativos rutinarios como este es posible localizar y detener a personas reclamadas por las autoridades judiciales, asegurando que nadie pueda evadir indefinidamente las responsabilidades derivadas de sus actos.

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia.