Detenido un hombre tras robarle el ordenador portátil a una mujer y arrastrarla con el coche en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un hombre de 51 años, acusado de un robo con violencia cometido el pasado 21 de agosto en el barrio de Altavista, concretamente en la calle Echegaray.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 19:20 horas, cuando el detenido se acercó a su víctima, una mujer de 27 años, buscando información y, acto seguido, inició un forcejeo que terminó con la joven en el suelo, recibiendo diversos golpes antes de que el agresor lograra arrebatarle el bolso y huir en un vehículo.

Localización y arresto gracias a la tecnología y la colaboración ciudadana

Durante la agresión, la víctima, en un intento desesperado por recuperar sus pertenencias, se agarró al coche en el que el agresor trataba de huir, siendo arrastrada varios metros y sufriendo otras lesiones.

Agentes de la Unidad Territorial Zona Puerto acudieron al lugar tras recibir el aviso y, junto a un agente fuera de servicio que presenció los hechos, recabaron testimonios para transmitir toda la información necesaria a las demás patrullas.

El dispositivo fue localizado rápidamente gracias a la geolocalización del ordenador portátil, permitiendo así que agentes de la Unidad de Tráfico encontrasen tanto el vehículo como al presunto autor en la calle San Nicolás (barrio de San Nicolás). Se constató que el detenido había manipulado la matrícula del coche y, tras registrar el interior, recuperaron el ordenador robado.

Traslado al hospital

La víctima fue trasladada por una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín para ser atendida de las lesiones sufridas.

Este caso pone de manifiesto la eficacia de la colaboración entre unidades policiales, así como la importancia de la tecnología en la resolución de delitos y la pronta recuperación de los objetos sustraídos.