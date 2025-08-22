Un hombre de 87 años cae 25 metros por un acantilado de la costa de Gáldar

Un hombre de 87 años, vecino de Gáldar, ha caído 25 metros por un acantilado de 90 metros situado en la costa del municipio, según han informado fuentes del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, cuyos bomberos tuvieron que adentrarse en una zona de difícil acceso para asegurar al afectado, que posteriormente fue rescatado en helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y trasladado con diversas heridas hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El incidente tuvo lugar pasadas las 15.30 horas de la tarde de este viernes, cuando el hombre de avanzada edad se encontraba andando por el Camino El Sobradillo, en la Punta de Gáldar, resbaló y se precipitó por un acantilado de 90 metros de altura.

Un saliente en el terreno frenó la caída del hombre a los 25 metros y evitó que siguiese despeñándose hasta el mar. En ese momento, el anciano se encontraba solo, sin la compañía de otra persona, según las mismas fuentes.

Fue la Policía Local de Gáldar la que dio la voz de alarma y solicitó el rescate y asistencia sanitaria para el hombre, que había caído en una zona de difícil acceso y pedía ayuda por señas. Hasta la zona se desplazaron los bomberos del Consorcio de Emergencias del parque de Gáldar, cuyos efectivos tuvieron que acceder por un terreno muy escarpado y muy suelto -lo que complicó las tareas de rescate- para llegar hasta el afectado.

Una vez lograron alcanzar al hombre, le realizaron las primeras curas y le colocaron un collarín y el arnés de rescate mientras llegaba el helicóptero del GES; el afectado estaba consciente. Tras la aparatosa caída por el acantilado, el hombre sufrió heridas en la cabeza, estaba desorientado y tenía dolor torácico de carácter moderado, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

La Policía Local aseguró la zona y facilitó al Centro Coordinador las coordenadas del lugar donde se encontraba el afectado. Una vez en el lugar y con ayuda de los bomberos, los rescatadores engancharon al hombre y lo elevaron a la aeronave para trasladarlo a la helisuperficie del Hospital Doctor Negrín, donde una ambulancia del SUC se hizo cargo de su asistencia y acercó al servicio de urgencias.