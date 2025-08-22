Dos personas heridas tras una colisión entre moto y coche en Gran Canaria

Una colisión entre una motocicleta y un vehículo en la autopista GC-1, a la altura de La Pardilla, en el municipio de Telde, ha dejado dos personas heridas de carácter moderado, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El accidente se produjo en torno a las 11:42 horas del viernes 22 de agosto de 2025, generando una rápida movilización de recursos de emergencia.

Según la valoración inicial del Servicio de Urgencias Canario (SUC), los ocupantes de la moto resultaron heridos en el siniestro:

Mujer de 41 años , con traumatismo en un miembro inferior , fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria .

, con , fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al . Menor de 12 años, con policontusiones y traumatismo en la cadera, fue trasladado también en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Actuación de los servicios de emergencia

Tras recibir la alerta, el 1-1-2 activó de inmediato los recursos sanitarios y de seguridad necesarios, desplazando hasta el lugar del accidente dos ambulancias de soporte vital básico del SUC. El personal médico prestó asistencia sanitaria in situ antes de proceder al traslado de los afectados.

Por su parte, la Guardia Civil se encargó de regular el tráfico en la zona afectada y de realizar el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del siniestro.

El accidente generó retenciones puntuales en la circulación en la GC-1, una de las vías más transitadas de Gran Canaria. La rápida actuación de los cuerpos de seguridad permitió restablecer el tráfico con relativa rapidez, aunque se recomienda extremar la precaución en este tramo.