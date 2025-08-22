La Policía Local de Mogán detiene a un hombre con orden judicial en Puerto Rico

Durante una patrulla nocturna llevada a cabo en la zona del parque situado en la avenida Tomás Roca Bosch, en el núcleo turístico de Puerto Rico (Gran Canaria), los agentes de la Policía Local de Mogán identificaron a un hombre que se encontraba mendigando con un perro. Esta actividad, además de alertar a los agentes por su localización y horario, motivó su identificación formal.

Al verificar su identidad con la Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico, se confirmó que existía una orden de búsqueda, detención y presentación emitida por el Juzgado de Instrucción Nº6 de Las Palmas de Gran Canaria. La orden llevaba activa desde el 25 de julio, menos de un mes antes del operativo.

Confirmación judicial inmediata

Una vez verificados los datos del individuo, la Policía Local procedió a contactar con el Juzgado de Guardia de Las Palmas, que ratificó la vigencia de la orden judicial. Tras esta confirmación, se ejecutó la detención formal, trasladando al individuo a las dependencias policiales para la tramitación de las diligencias pertinentes.

Posteriormente, el hombre fue entregado al Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, donde continúa el procedimiento judicial.