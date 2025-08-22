Rescatan a una persona en Playa del Cochino, en Lanzarote

Los servicios de emergencia rescataron este viernes a una persona que se había desorientado en la zona comprendida entre la Playa del Cochino y Las Malvas, en El Golfo, municipio de Yaiza.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias lanzó la alerta y activó al Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, además de a dos agentes de la Policía Local de Yaiza.

Los bomberos lanzaron un dron para iniciar la búsqueda, pero lo retiraron cuando llegó a la zona el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). La tripulación del helicóptero localizó a la persona y la evacuó hasta una zona segura.

