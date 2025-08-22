Una sartén olvidada al fuego obliga a evacuar una casa en Telde

Un incendio declarado este viernes a mediodía en una vivienda del barrio de Los Llanos de San Gregorio, en Telde, activó un importante despliegue de los servicios de emergencia. El suceso tuvo lugar en el Edificio San Gregorio, una conocida construcción residencial ubicada entre las calles Campillo, Matías Zurita, Juan Negrín y Alférez Quintana Suárez.

El fuego se originó a las 11:50 horas en la cocina de una de las viviendas del edificio, donde una sartén olvidada al fuego provocó una intensa humareda. El humo, que comenzó a salir por una de las ventanas del inmueble, alertó a los vecinos y activó rápidamente los protocolos de emergencia.

Según informó Telde Actualidad, fue precisamente esa columna de humo la que puso en alerta al vecindario y motivó la intervención de los cuerpos de seguridad y emergencia.

Intervención rápida de los servicios de emergencia

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se desplazaron rápidamente al lugar y utilizaron aproximadamente 100 litros de agua para extinguir las llamas y ventilar la vivienda afectada. A su llegada, los agentes de la Policía Local de Telde, que fueron los primeros en presentarse, tuvieron que forzar la puerta de entrada, ya que no recibieron respuesta desde el interior del domicilio.

En el interior de la vivienda localizaron a una persona que dormía completamente ajena al incendio. Fue evacuada de forma inmediata, aunque no requirió atención médica, según confirmó el mismo medio digital.

Además de los bomberos y la Policía Local, el suceso contó con la participación de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de la Policía Nacional, quienes permanecieron en el lugar hasta confirmar que no existía peligro para el resto de los vecinos ni riesgos estructurales en el edificio.