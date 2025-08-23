Aparatoso doble accidente en una carretera de Tenerife con cuatro heridos, uno en estado crítico
Un motorista salió despedido hacia los carriles contrarios de la TF-5 en sentido norte
La colisión provocó otros accidentes por alcance de varios vehículos
Cuatro personas han resultado heridas en la madrugada de este sábado tras producirse dos accidentes, en ambos sentidos, en la TF-5, a la altura de San Benito, en La Laguna, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.
El suceso se produjo sobre las 00:44 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta sobre la colisión por alcance de dos motocicletas en el punto kilométrico 10 de la vía TF-5, en sentido Santa Cruz. Además, a consecuencia del impacto, uno de los motoristas había salido despedido hacia los carriles contrarios en sentido norte.
Asimismo, debido a este accidente, se registró otra colisión por alcance de varios vehículos a la misma altura, en los carriles en sentido norte de la TF-5.
Ingreso hospitalario
Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los cuatro afectados. El motorista del primer accidente presentaba lesiones graves, por lo que tuvo que ser estabilizado e inmovilizado antes de su evacuación al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.
Entre los heridos se encontraban dos mujeres, de 23 y 29 años, una de ellas gestante, que presentaron lesiones de diversa consideración. El cuarto herido, un motorista implicado en el primer accidente, de 27 años, presentó polierosiones de carácter leve y fue trasladado en ambulancia al Hospital San Juan de Dios.
Por su parte, efectivos de los bomberos colaboraron en ambos accidentes, asegurando la zona de intervención y a los vehículos implicados. Mientras, la Policía Local y La Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y esta última realizó el atestado correspondiente.
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Captura de gallos y gallinas en La Paterna: 107 aves retiradas para hacer frente a la plaga de ratas
- Cae en Vecindario un fugitivo con ocho órdenes de búsqueda y captura
- Vecinos de Guanarteme ya no pueden más: piden el cierre nocturno del parque por ruidos
- Pintoresca y de aguas tranquilas: la joya secreta de Gran Canaria que sorprende a primera vista
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Helado infinito y barcos de sushi: el nuevo templo japonés que llega a Gran Canaria
- El nuevo parquin de San Cristóbal lleva dos años esperando por un permiso a Endesa