Extinguido uno de los conatos de El Hierro

Uno de los conatos de incendio forestal que se originaron este sábado en El Hierro ya se encuentra extinguido. En concreto, según informa el Cabildo en sus redes sociales, se trata del que se ha producido en la ladera colindante al Mirador de Las Playas y que fue catalogado como un foco secundario.

Así, este foco se originó a consecuencia del paveseo (dispersión de partículas por el viento) transportado desde el conato principal, localizado en la zona más baja de La Mareta, conocida como Teloje, en dirección a la montaña de Masilva y Curva de Los Corrales.

De esta manera, aún queda activo el primero de los conatos, aunque las expectativas para su control son positivas. "En estos momentos se está procediendo a las labores de perimetrado del conato principal (Las Asomadas) y las perspectivas para su control son buenas", afirma la Corporación insular en redes.

El propio alcalde de El Pinar, Juan Miguel Padrón Brito, en declaraciones a ELDÍA, aseguró poco antes de las 17:00 horas de este domingo que se esperaban perimetrar los conatos en poco tiempo y, de hecho, uno de ellos ya ha sido extinguido.

Equipos aéreos

Para las labores de extinción, en la isla se encuentran trabajando nueve equipos aéreos del Gobierno de Canarias: tres helicópteros de la EIRIF, otro perteneciente al GES de El Hierro, dos de la BRIF de La Palma, el 9D con base en Tenerife y el air tractor procedente de La Gomera.