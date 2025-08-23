Una piedra enorme desprendida de una fachada de una vivienda casi golpea a una mujer en Arrecife

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote recibió sobre las 8.15 horas de este sábado un aviso del CECOES sobre la caída de una piedra de grandes dimensiones desde la fachada de una antigua casa terrera en la calle León y Castillo, frente al número 53, en Arrecife, capital insular.

El suceso podría haber tenido consecuencias graves, ya que una mujer que pasaba por la acera estuvo a punto de ser alcanzada por el desprendimiento.

Balizamiento de la zona

A su llegada, los efectivos de emergencias comprobaron que la vivienda, abandonada y sin techo, presentaba riesgo de nuevos desprendimientos hacia la vía pública. Por este motivo, los servicios de bomberos desplazados al lugar procedieron a balizar la zona con vallas para proteger a los viandantes y evitar posibles accidentes.

Una mujer se libra, de milagro, de que le cayera una piedra este sábado sobre la cabeza en la calle León y Castillo, en Arrecife / La Provincia

En la actuación también participaron agentes de la Policía Local de Arrecife, colaborando en la seguridad del entorno hasta que se evalúe la situación del inmueble y se realicen las intervenciones necesarias para garantizar la seguridad ciudadana.