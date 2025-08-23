Una piedra enorme desprendida de una fachada de una vivienda casi golpea a una mujer en Arrecife
El incidente tuvo lugar en la mañana de este sábado en una casa abandonada en la calle León y Castillo de la capital lanzaroteña
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote recibió sobre las 8.15 horas de este sábado un aviso del CECOES sobre la caída de una piedra de grandes dimensiones desde la fachada de una antigua casa terrera en la calle León y Castillo, frente al número 53, en Arrecife, capital insular.
El suceso podría haber tenido consecuencias graves, ya que una mujer que pasaba por la acera estuvo a punto de ser alcanzada por el desprendimiento.
Balizamiento de la zona
A su llegada, los efectivos de emergencias comprobaron que la vivienda, abandonada y sin techo, presentaba riesgo de nuevos desprendimientos hacia la vía pública. Por este motivo, los servicios de bomberos desplazados al lugar procedieron a balizar la zona con vallas para proteger a los viandantes y evitar posibles accidentes.
En la actuación también participaron agentes de la Policía Local de Arrecife, colaborando en la seguridad del entorno hasta que se evalúe la situación del inmueble y se realicen las intervenciones necesarias para garantizar la seguridad ciudadana.
- Cae en Vecindario un fugitivo con ocho órdenes de búsqueda y captura
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Captura de gallos y gallinas en La Paterna: 107 aves retiradas para hacer frente a la plaga de ratas
- Vecinos de Guanarteme ya no pueden más: piden el cierre nocturno del parque por ruidos
- El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta
- Pintoresca y de aguas tranquilas: la joya secreta de Gran Canaria que sorprende a primera vista
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Helado infinito y barcos de sushi: el nuevo templo japonés que llega a Gran Canaria