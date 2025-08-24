Un incendio con gran cantidad de material agrícola moviliza a los bomberos en Lanzarote
Una gran acumulación de palés, estiércol y restos de alpacas dentro de un solar en la carretera entre San Bartolomé y Güime obligó a bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias a emplear 18.000 litros de agua para apagar el fuego
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado de un incendio de rastrojos que tuvo lugar este domingo en un solar situado entre San Bartolomé y Güime (en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé), en la carretera LZ-303. La alerta fue recibida a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) a las 16.00 horas, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencias.
A la llegada los bomberos comprobaron que el fuego se había iniciado en una gran acumulación de palés, estiércol y restos de alpacas dentro del solar, propagándose al exterior por presencia de más restos agrícolas fuera del recinto. Esta situación aumentó la dificultad de control debido al alto poder de combustión del material.
Para sofocar el siniestro, los bomberos desplegaron dos líneas de agua y emplearon cerca de 18.000 litros en las labores de extinción. Además, tuvieron que emplear palas y azadas para eliminar pequeños focos aislados más alejados de la zona principal afectada.
Control del incendio
Durante todo el operativo, la Guardia Civil garantizó la seguridad perimetral y colaboró en la vigilancia de la zona. Gracias a la intervención rápida y coordinada, el incendio fue controlado.
