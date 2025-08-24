Luto en el baloncesto canario por la muerte de un joven entrenador en la costa de Lanzarote

Un hombre de 30 años de edad ha fallecido este domingo después de ser rescatado del agua con signos de ahogamiento en la costa de Yaiza, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

El fallecido es el joven entrenador y jugador de baloncesto Pablo Brieba. El club de baloncesto lanzarote Tizziri Tinajo ha expresado su pesar por la muerte del deportista.

"Hoy es un día de esos que nos dejan totalmente rotos, de no querer creernos la realidad, de esos en los que todos nos cuestionamos porque la vida a veces es tan injusta", asegura la entidad en sus redes sociales. "Hoy nos ha dejado nuestro entrenador, jugador y sobre todo una grandísima persona y amigo, Pablo Brieba", lamentan.

El club traslada todo su "ánimo y apoyo a sus familiares y amigos en estos durísimos momentos".

El hombre fue sacado del agua en parada cardiorrespiratoria, la cual no pudo ser revertida por el personal sanitario, por lo que solo pudo confirmarse su fallecimiento.

Rescatan a un varón en Los Charcones / La Provincia

No se logró recuperar el pulso

La llamada a la sala operativa del 112 se recibió sobre las 17:30 horas, y en ella se informaba que se había sacado del agua en la zona de Los Charcones a un hombre con síntomas de ahogamiento y que estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que hasta la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario se le practicaron maniobras básicas de reanimación, informa Efe.

A la llegada del personal sanitario, éste siguió con maniobras avanzadas, pero no se logró recuperar el pulso de la víctima.

Efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron con el resto de recursos de emergencias e instruyeron las correspondientes diligencias policiales.