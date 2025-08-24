Muere un hombre con signos de ahogamiento en la costa sur de Lanzarote

Un hombre de 30 años de edad ha fallecido este domingo después de ser rescatado del agua con signos de ahogamiento en la costa de Yaiza, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

El hombre fue sacado del agua en parada cardiorrespiratoria, la cual no pudo ser revertida por el personal sanitario, por lo que solo pudo confirmarse su fallecimiento.

La llamada a la sala operativa del 112 se recibió sobre las 17:30 horas, y en ella se informaba que se había sacado del agua en la zona de Los Charcones a un hombre con síntomas de ahogamiento y que estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que hasta la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario se le practicaron maniobras básicas de reanimación.

A la llegada del personal sanitario, éste siguió con maniobras avanzadas, pero no se logró recuperar el pulso de la víctima.

Rescatan a un varón en Los Charcones / La Provincia

Efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron con el resto de recursos de emergencias e instruyeron las correspondientes diligencias policiales.