Un hombre sufre una grave caída en la piscina natural de El Agujero
El afectado se golpeó fuertemente en la cabeza y sufrió una hemorragia tras resbalar en los accesos cubiertos de verdín; familiares también cayeron al intentar ayudarle
Un nuevo accidente ocurrido en la piscina natural de El Agujero, en Gáldar, ha encendido nuevamente las alarmas entre los vecinos y usuarios habituales de estos espacios costeros. En la mañana de este domingo, 24 de agosto, poco antes de las 10:00 horas, el Centro Coordinador de Emergencias 112 Canarias recibió una alerta por la caída de un hombre en los accesos a esta zona de baño, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza y una abundante hemorragia.
El suceso se produjo en la entrada principal de la piscina natural, una zona frecuentemente criticada por su alto grado de deslizamiento debido al verdín acumulado sobre el pavimento. Según los testigos, incluso algunos familiares del herido también resbalaron al intentar socorrerlo, lo que pone de manifiesto el grave estado de deterioro y abandono de estas instalaciones.
Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local de Gáldar, Bomberos y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, que atendieron al herido y valoraron la situación del entorno.
