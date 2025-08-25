Operación “Calcetines” en Lanzarote detenido con cocaína, LSD, éxtasis y más de 7.000 euros

El pasado 13 de agosto de 2025, agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Yaiza, pertenecientes a la Guardia Civil, procedieron a la detención de un varón de 35 años como presunto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.

La operación, bautizada como “Calcetines”, fue puesta en marcha tras recibir diversas informaciones que apuntaban a un significativo movimiento de compraventa de drogas, tanto al menudeo como a mayor escala, en Playa Blanca, núcleo turístico del municipio de Yaiza, en Lanzarote.

Gracias al trabajo de vigilancia e investigación llevado a cabo por los agentes, se logró detectar lo que se conoce en el argot policial como un pase: una transacción directa de drogas entre vendedor y comprador. La rápida actuación permitió interceptar al presunto traficante en el momento de la entrega, lo que facilitó su inmediata detención.

Con los datos obtenidos durante las pesquisas previas, la Guardia Civil solicitó al Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife una orden de entrada y registro en el domicilio y vehículo del sospechoso, que fue rápidamente concedida por la autoridad judicial.

Incautación de cocaína, LSD, hachís y dinero en efectivo

Durante el registro practicado por los agentes, se halló una importante cantidad de sustancias estupefacientes y otros materiales relacionados con el tráfico de drogas:

1 kilo de cocaína de gran pureza

0,5 kilos de cocaína ya mezclada

500 gramos de sustancias de corte (usadas para adulterar la droga)

(usadas para adulterar la droga) Pastillas de éxtasis

Dosis de LSD

200 gramos de hachís

Gran cantidad de pastillas de Rivotril, un medicamento controlado del grupo de las benzodiacepinas

Además, en el registro se localizaron básculas de precisión, materiales para el empaquetado y precintado de dosis, y más de 7.000 euros en efectivo, que se sospecha son fruto de la actividad ilícita.

Todo el material incautado demuestra la existencia de una estructura de distribución bien organizada. La presencia de herramientas de medición y envase, junto con diversas drogas ya preparadas en diferentes formatos, apunta a que el detenido no solo almacenaba estupefacientes, sino que preparaba dosis para su distribución directa a consumidores.

El hallazgo de drogas menos frecuentes, como el LSD o el Rivotril, también refleja la diversidad del tipo de sustancias que ofrecía, con potencial riesgo sanitario para los consumidores.

El detenido fue presentado el mismo día, 13 de agosto, ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife, donde se celebró la comparecencia judicial. Tras valorar los indicios y la gravedad de los hechos, el juez decretó su ingreso provisional en prisión, a la espera de juicio.