Una pelea entre dos mujeres obliga a detener un concierto en las fiestas de San Ginés

Las fiestas patronales de San Ginés en Arrecife, capital de Lanzarote, vivieron un episodio inesperado durante uno de los conciertos programados, cuando una pelea entre dos mujeres obligó a interrumpir la actuación musical y movilizó a efectivos de la Policía Nacional. El incidente, que ocurrió ante decenas de asistentes, fue grabado y difundido en la red social TikTok, donde el vídeo ya supera las 56.000 visualizaciones.

En las imágenes se puede leer la frase "Así es una fiesta en Arrecife", en referencia al enfrentamiento que tuvo lugar en pleno concierto. La grabación muestra a ambas mujeres agarrándose del pelo, forcejeando entre el público y generando momentos de tensión. A pesar de los esfuerzos de varios hombres por separarlas, la pelea continuó durante varios minutos, lo que obligó a intervenir a los cuerpos de seguridad.

La música se detiene y el público reacciona

El altercado no solo atrajo la atención de los presentes, sino que también interrumpió temporalmente el espectáculo musical. El cantante que actuaba en ese momento decidió detener su interpretación hasta que las dos mujeres fueran expulsadas del recinto, en un gesto aplaudido por parte del público, que expresó su rechazo con frases como "¡fuera de aquí!".

La pelea, que se produjo en una zona de gran concentración de personas, generó incomodidad entre los asistentes, especialmente por la presencia de menores y familias que acudían a disfrutar del evento festivo. La tensión fue notable durante varios minutos hasta que, finalmente, las implicadas fueron escoltadas por agentes de la Policía Nacional y se retiraron del lugar sin que se produjeran más incidentes.

La viralización del incidente

El vídeo del altercado se ha difundido con rapidez a través de TikTok, una plataforma cada vez más utilizada para compartir momentos de todo tipo, incluidos eventos públicos. En este caso, la publicación ha alcanzado un notable alcance, con más de 60.000 visualizaciones, lo que ha generado una variedad de comentarios entre los usuarios, algunos criticando el comportamiento de las implicadas y otros señalando la necesidad de mejorar la seguridad en eventos masivos.

La frase que acompaña la grabación, "Así es una fiesta en Arrecife", ha sido interpretada por muchos como una crítica irónica a lo ocurrido, mientras otros advierten de los efectos negativos de este tipo de incidentes en la imagen de las fiestas patronales.

Gracias a la intervención rápida de la Policía Nacional, el incidente no pasó a mayores. Las dos mujeres implicadas fueron separadas y retiradas del lugar, aunque no se ha informado de detenciones ni denuncias formales hasta el momento. Fuentes presenciales indican que ambas se marcharon voluntariamente, aunque continuaban discutiendo mientras eran escoltadas por los agentes.

No se han registrado heridos, y el concierto pudo continuar una vez se restableció la calma en la zona del evento. Las autoridades locales no han emitido aún un comunicado oficial sobre lo sucedido, aunque no se descarta que se refuercen los controles en futuros actos de las fiestas de San Ginés.