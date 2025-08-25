Rescatado un hombre en El Bayuyo tras sufrir un traumatismo en una pierna

Un hombre tuvo que ser rescatado este lunes en el Sendero El Bayuyo (La Oliva) después de sufrir un traumatismo en un miembro inferior mientras se encontraba en la zona del malpaís.

Según informó el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la víctima fue localizada por personal de SOS La Oliva, quienes alertaron al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias.

Dada la dificultad de acceso al lugar del accidente, el CECOES activó de inmediato al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que movilizó un helicóptero de rescate. La aeronave se encargó de evacuar al afectado y trasladarlo al Hospital General de Fuerteventura.

En el dispositivo participaron también Bomberos de La Oliva, Protección Civil y la Policía Local, que colaboraron con el personal del GES en las tareas de asistencia y rescate.