Rescatado un hombre en El Bayuyo tras sufrir un traumatismo en una pierna
Un helicóptero del GES lo trasladó al Hospital General de Fuerteventura al encontrarse en una zona de difícil acceso
Un hombre tuvo que ser rescatado este lunes en el Sendero El Bayuyo (La Oliva) después de sufrir un traumatismo en un miembro inferior mientras se encontraba en la zona del malpaís.
Según informó el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la víctima fue localizada por personal de SOS La Oliva, quienes alertaron al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias.
Dada la dificultad de acceso al lugar del accidente, el CECOES activó de inmediato al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que movilizó un helicóptero de rescate. La aeronave se encargó de evacuar al afectado y trasladarlo al Hospital General de Fuerteventura.
En el dispositivo participaron también Bomberos de La Oliva, Protección Civil y la Policía Local, que colaboraron con el personal del GES en las tareas de asistencia y rescate.
- Todo listo para la gran inauguración de La Opalina, 'la mayor tienda de muebles de Canarias
- El juzgado pide datos para frenar el mayor núcleo chabolista del Sureste
- No es la Gran Barrera de Coral: el corazón de piedra para darse un baño idílico en Gran Canaria
- Un piloto de Iberia revela qué pasa si no usas el modo avión en pleno vuelo
- Jonathan Viera al rescate de una UD Las Palmas a la que el covid le ataca a tres jugadores
- La silenciosa revolución china en los bares de Las Palmas de Gran Canaria
- ¿Quieres ser jefe en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Estas son las 237 plazas que se ofertan
- Canarias se libra de los ‘okupas de lujo’ que preocupan en la Península