Robo de película: huye a Canarias tras llevarse 90.000 euros y presumir del botín en redes sociales

Stephen McMullen, un joven de 27 años de Dublín, se ha convertido en el protagonista de un caso digno de guion cinematográfico: presuntamente robó más de 90.000 euros en una tienda tras amenazar con un martillo al encargado, huyó a Lanzarote y compartió vídeos del dinero en Snapchat minutos después del asalto.

Según informa el periódico The Irish Times, el robo ocurrió la madrugada del 17 de julio en un supermercado Costcutter de Celbridge, en el condado de Kildare. El acusado compareció este lunes ante el Tribunal de Distrito de Dublín, donde fue imputado por robo con violencia y uso de arma peligrosa. El juez le impuso una fianza de 3.500 euros y fue reingresado en prisión, aunque podrá quedar en libertad si cumple las condiciones establecidas.

Todo comenzó minutos antes de las cinco de la mañana, cuando dos hombres llegaron en una furgoneta robada hasta la tienda. El encargado se disponía a abrir el local cuando, según el testimonio policial, fue amenazado de muerte con un martillo y obligado a abrir las cajas fuertes. También se le exigió que eliminara las grabaciones de las cámaras de seguridad.

En cuestión de minutos, los ladrones se hicieron con más de 90.000 euros. Poco después, uno de ellos —supuestamente McMullen— fue grabado regresando a su domicilio en taxi con una bolsa de Lidl en la mano.

Snapchat, dinero marcado y pistas que lo delataron

El caso dio un giro cuando los investigadores encontraron en el teléfono del sospechoso vídeos publicados en Snapchat, donde se exhibía parte del dinero robado con mensajes jactándose del golpe. En la vivienda de McMullen, la policía halló 27.870 euros envueltos en bandas blancas idénticas a las utilizadas en la tienda. Además, los billetes tenían anotaciones del encargado, lo que sirvió como prueba directa de su procedencia.

Juzgados penales de Dublín / La Provincia

A pesar de estos hallazgos, más de 63.000 euros aún no han sido localizados, lo que ha impulsado a la policía a continuar investigando su posible paradero.

De Lanzarote a Irlanda, con escala judicial

Un día después del robo, McMullen voló a Lanzarote y llegó a reservar un vuelo de regreso a Belfast, aunque nunca lo tomó. No fue hasta el 8 de agosto cuando regresó a Irlanda para asistir al funeral de su hermano. Fue entonces cuando la Gardaí lo arrestó, dando comienzo al proceso judicial.

Durante la audiencia, su abogada cuestionó la solidez del caso, alegando que no hay pruebas de ADN ni en el dinero ni en el martillo, y que no está probado que él fuera quien subió los vídeos a Snapchat. Aun así, el juez consideró que las pruebas circunstanciales son lo suficientemente graves como para imponerle una fianza elevada y medidas cautelares estrictas.

El caso ha generado un notable seguimiento en Irlanda, tanto por el uso de redes sociales como prueba clave, como por la espectacularidad del robo y la posterior huida a Lanzarote. Mientras parte del dinero sigue sin aparecer, McMullen continúa en prisión preventiva con posibilidad de salir bajo fianza.

La investigación sigue abierta y el juicio podría marcar un precedente en cuanto al uso de plataformas como Snapchat en delitos violentos. Por ahora, este robo digno de película mantiene en vilo tanto a la policía como a la opinión pública.