Abandono animal en el barranco de Silva: cachorros sobreviven días sin atención en Telde

La situación de abandono animal vivida en el barranco de Silva, en el municipio de Telde, ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de respuesta eficaz de los servicios municipales ante emergencias que afectan directamente al bienestar de los animales. Una denuncia pública realizada por Cristo Padilla, conocido en redes sociales como Plastimancanario, ha sacado a la luz el hallazgo de una camada de entre cinco y seis cachorros abandonados en una cueva de arena, sin señales de la madre y expuestos a condiciones adversas.

El pasado domingo, mientras paseaba por el barranco junto a su pareja y un perro, Padilla descubrió a los cachorros escondidos entre la arena, en un entorno sin acceso a comida ni agua. Según su testimonio difundido en redes sociales, el primer paso fue contactar con la Policía Local de Telde, que derivó el caso al albergue municipal de animales. Sin embargo, el problema comenzó con la respuesta institucional.

Padilla relató que proporcionó la ubicación exacta de los cachorros, facilitando así la actuación de los servicios competentes. Pero, transcurridas varias horas desde la alerta, nadie acudió al lugar. "Nos dieron largas, como si estuviésemos molestando", expresó en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde también mostró su indignación ante la falta de empatía institucional.

A su regreso al día siguiente, los cachorros seguían en la misma situación, y la única ayuda que habían recibido era la comida y agua que él mismo les dejó. "Hoy les volvimos a poner comida y agua, pero el olor me hace pensar que alguno ha podido morir dentro de la cueva", relató, visiblemente afectado por la situación.

Limitaciones del servicio municipal: solo operan por la mañana

Uno de los puntos más criticados por el joven teldense fue la limitación horaria del servicio de recogida animal, que solo trabaja en horario de 7:00 a 15:00. "No entiendo cómo en pleno siglo XXI, en un municipio como Telde, no exista un servicio mínimo de emergencia fuera de ese horario", denunció. Además, subrayó que la distancia entre el albergue y el barranco es de apenas media hora en coche, lo que haría viable una intervención rápida.

La situación se agravó debido a las altas temperaturas registradas recientemente en la isla, con una ola de calor que puso en riesgo la vida de los animales. Padilla advirtió que los cachorros estuvieron expuestos al calor sin protección, sin hidratación adecuada y completamente desatendidos.

Al no recibir ninguna respuesta efectiva por parte de las autoridades, y ante su inminente salida de la isla por motivos personales, Padilla decidió hacer un llamamiento a la ciudadanía para que alguien acudiera al lugar y prestara asistencia. "Yo solo no puedo, pero alguien tiene que hacer algo ya", concluyó.