Un accidente en la GC-1 causa retenciones tras el cierre del carril derecho en Playa del Inglés

Un accidente de tráfico ocurrido en la autopista GC-1, en dirección sur y a la altura de Playa del Inglés, ha obligado a cerrar el carril derecho durante la mañana de este martes. Un camión ha chocado contra la valla de la citada autovía. La incidencia ha provocado fuertes retenciones en esta transitada vía del sur de Gran Canaria, afectando a numerosos conductores que se dirigían a destinos turísticos o laborales.

Las autoridades de tráfico y servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el lugar del siniestro para atender la situación y regular la circulación. Aunque por el momento no se ha confirmado la existencia de heridos ni la gravedad del accidente, el suceso ha tenido un impacto significativo en la fluidez del tráfico.

Recomendaciones para conductores

Desde la Dirección General de Tráfico y otras entidades responsables se pide a los conductores extremar la precaución si transitan por esta zona de la GC-1, especialmente en sentido sur, y se recomienda optar por rutas alternativas cuando sea posible, hasta que se restablezca por completo la normalidad en la vía.

El incidente se suma a otros percances recientes que han evidenciado la necesidad de mantener la prudencia al volante en una de las autopistas más importantes de Canarias, especialmente en zonas cercanas a destinos turísticos como Maspalomas o San Bartolomé de Tirajana.