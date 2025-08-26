Accidente de tráfico en la Autovía Marítima
Se registró el siniestro vial en la Autovía Marítima, sentido sur, a la altura de la salida del Subterráneo de Santa Catalina.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad Territorial Zona Puerto de la Policía Local, junto con agentes de Movilidad, quienes se encargaron de regular el tráfico en la zona para evitar mayores retenciones. Asimismo, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió para atender a los posibles afectados.
Las causas del accidente aún se investigan, mientras que la circulación se vio afectada durante varios minutos en este tramo de la vía.
Se recomienda a los conductores extremar la precaución y respetar las indicaciones de los agentes en la zona.
