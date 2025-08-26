Grave accidente laboral en Maspalomas al caerle encima un pallet con barriles de cerveza

Un aparatoso accidente laboral ocurrido la mañana de este martes 26 de agosto ha dejado a un hombre de 40 años gravemente herido en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, cuando le cayó encima un pallet cargado con barriles de cerveza mientras trabajaba en la Avenida de Gran Canaria.

La escena tuvo lugar a las 09:38 horas, en plena vía pública, generando gran preocupación entre los testigos que alertaron de inmediato al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Según los primeros datos, el trabajador se encontraba manipulando o transportando la carga cuando, por causas que aún se investigan, el pallet cedió o volcó, golpeándole con fuerza en una de sus piernas. El resultado fue un traumatismo grave en el miembro inferior, tal como confirmó el personal médico que lo atendió.

El impacto de varios barriles —cargados con líquido— supone un peso considerable, por lo que la intervención rápida de los servicios de emergencia fue clave para evitar consecuencias más graves.

Activación inmediata del SUC

El CECOES 112 movilizó rápidamente los siguientes recursos al lugar del suceso. Acudieron al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC); el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana y agentes de la Policía Local

El equipo sanitario del SUC estabilizó al herido in situ y posteriormente lo trasladó de urgencia en ambulancia medicalizada al hospital Hospiten Roca, también situado en el municipio.

Los bomberos municipales, además de asegurar la zona, colaboraron con el personal sanitario durante la asistencia. La Policía Local realizó las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido, incluyendo la posible responsabilidad laboral o deficiencias en la manipulación del material.