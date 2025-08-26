Una mujer fallece ahogada en la Playa de Caleta de Fuste
El socorrista de la playa realizó a la afectada maniobras de reanimación básicas sin resultado
Las Palmas de Gran Canaria
Una mujer ha fallecido ahogada en las horas centrales de este martes tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en la Playa de Caleta de Fuste, dentro del municipio de Antigua (Fuerteventura).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el socorrista de la playa realizó a la afectada maniobras de reanimación básicas, que fueron retomadas a su llegada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) sin resultado, confirmándose el fallecimiento de la mujer.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.
