Dos personas resultan gravemente heridas tras el vuelco de un coche en Gran Canaria

La autopista GC-1 volvió a ser escenario de un accidente de tráfico de consideración en la mañana de este martes. A las 08:52 horas, un vehículo volcó a la altura del punto kilométrico 6, en el término municipal de Telde, dejando como resultado dos personas heridas de carácter grave: un hombre de 72 años y un menor de 14.

El suceso fue comunicado de inmediato al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que activó de forma urgente a los recursos de emergencia necesarios para atender la situación.

Entre los servicios movilizados estuvieron dos unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC) —una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico—, además del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y efectivos de la Policía Local de Telde.

A la llegada de los primeros recursos, los bomberos del Consorcio procedieron a liberar a los dos ocupantes que habían quedado atrapados en el interior del vehículo siniestrado. Además, realizaron labores de aseguramiento del coche para evitar riesgos adicionales durante la intervención médica.

El personal sanitario del SUC asistió en el lugar del accidente a las dos personas afectadas. El hombre de 72 años presentaba policontusiones de carácter grave y fue estabilizado antes de ser trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

El menor de 14 años también sufrió policontusiones graves y fue derivado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias en una ambulancia de soporte vital básico.

Tráfico, seguridad vial y actuaciones policiales

Agentes de la Policía Local de Telde se encargaron de elaborar el atestado correspondiente e iniciaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del vuelco. Asimismo, regularon el tráfico en la zona para garantizar la seguridad de los intervinientes y evitar retenciones mayores, dada la alta densidad de circulación habitual en este tramo de la GC-1.